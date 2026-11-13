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В Москве подорвали машину журналиста, критиковавшего СБУ

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Российский специалист по информационным технологиям и бывший советник украинского политика Николая Азарова Сергей Заворотный тяжело травмирован при взрыве автомобиля на Кировоградской улице в московском Чертаново. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.


Фото: Mash / Telegram

По предварительным данным, под днищем внедорожника Toyota Fortuner со стороны водителя было закреплено самодельное взрывное устройство. Оно сработало во время движения автомобиля.

После взрыва Сергей Заворотный самостоятельно выбрался из машины. Очевидцы услышали громкий хлопок, увидели искорёженный автомобиль, бросились на помощь мужчине и вызвали скорую. Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

«В последнее время у 72-летнего Сергея Заворотного были серьёзные проблемы со здоровьем — у него отказывали почки, рассказали его знакомые. Это может оказать большую нагрузку на организм при лечении и усугубить его состояние», — пишет Mash.

Позже источник выяснил, что Сергей Заворотный ехал на дачу за город к родственникам — за полчаса до взрыва журналист разговаривал с товарищем по телефону. По словам близких, ранее ему никаких угроз не поступало. Кировоградская улица оцеплена, на месте работает полиция и МЧС. Возбуждено уголовное дело.

Сергей Заворотный - журналист, кандидат исторических наук. Сейчас он возглавляет центр информационных технологий Приморского ГАТУ. Ранее работал пресс-секретарём Николая Азарова и стал соавтором книги «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова». Журналист в своих публикациях резко критиковал СБУ, обвиняя украинские спецслужбы в терроре и давлении на суды. Также он возглавлял пророссийский информационный ресурс «Антифашист».

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