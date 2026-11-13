Житель Алтая 20 лет подпирал колесо машины редчайшим метеоритом

Житель Алтайского края более двух десятилетий использовал в качестве упора для колеса автомобиля камень, который оказался редчайшим метеоритом. Мужчина нашел находку в 2005 году и даже не подозревал о ее космическом происхождении.



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Водитель обнаружил камень во время поездки через перевал. Сначала он задумывался о продаже находки или проведении экспертизы, но в итоге оставил ее у себя и использовал в быту как обычный упор.

В 2025 году мужчина передал камень руководителю творческого объединения «Самоцветы» Виктору Лихачеву. Проведенная экспертиза подтвердила: это настоящий метеорит из группы обыкновенных хондритов, содержащий минералы и металлические включения, пишет «Лента.ру».

По оценкам ученых, камень пролежал на Земле несколько сотен лет. Он стал первым официально зарегистрированным метеоритом, найденным на Алтае, и 160-м в России.