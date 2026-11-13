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Массовый сбой в Microsoft нарушил работу различных организаций в 74 странах

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Пользователи Outlook, Teams и других сервисов Microsoft больше десяти часов сталкиваются с неполадками. Сбой нарушил работу компаний, школ и госучреждений по всему миру. Microsoft сообщила о продолжении восстановления работы сервисов.

Изображение сгенерировано нейросетью

Microsoft продолжает устранять сбой, затронувший почту и другие сервисы Microsoft 365. Неполадки сохраняются больше 13 часов. На сайте компания сообщает, что пользователи по-прежнему могут испытывать проблемы с подключением к нескольким сервисам.

По данным Downdetector, пользователи жалуются на работу сервисов Outlook, Microsoft 365, Microsoft Store, Copilot и Teams. Так, на пике число жалоб на Outlook превысило 131 тысяч примерно в 21:00. После всплеска число сообщений снизилось, однако жалобы продолжают поступать, свидетельствует сервис. За последний час о неполадках сообщили пользователи из 74 стран и территорий.

В сообщениях в X Microsoft объяснила, что часть серверов стала недоступна, из-за чего нагрузка на оставшуюся инфраструктуру выросла. Компания приостановила развертывание обновлений, начала перенаправлять трафик и перезапускать затронутые серверы. Однако после возвращения нагрузки восстановленные серверы могли вновь переставать отвечать.

«Мы отслеживали изменения, внесенные для улучшения работы сервисов, и подтвердили, что они не дают ожидаемого результата», — говорится в одном из сообщений Microsoft в соцсети.

Компания продолжает искать другие способы восстановления. В обновлении на официальной странице от 9:17 13 ноября она сообщила, что проверяет меры по управлению трафиком для повышения доступности и стабильности серверов. Признаков злонамеренной активности, вызвавшей инцидент, Microsoft на тот момент не обнаружила.

CNN назвал сбой массовым, отметив, что он нарушил работу компаний, школ и государственных учреждений по всему миру. В США сотрудники некоторых компаний ушли домой раньше обычного. Местные власти призывали жителей звонить вместо отправки электронных писем, а компании переходили на Slack и телефонную связь.

В Австралии предприятия не могли распечатывать счета, некоторые школы — проводить онлайн-занятия, а суды столкнулись с перебоями трансляций заседаний, пишет CNN. По данным телеканала, люди пропускали собеседования из-за невозможности подключиться к видеовстречам, а распределительные центры, снабжающие супермаркеты, испытывали проблемы с поставками, пишет РБК .

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