Число преступлений иностранцев в России достигло минимума за 23 года

Число преступлений, совершенных иностранцами в России за последние девять месяцев, достигло минимума за последние 23 года, следует из материалов МВД.

Согласно документам, иностранцы и лица без гражданства совершили 20,6 тысячи правонарушений с января по сентябрь. За тот же период 2025-го полицейские выявили 34,1 тысячи таких случаев.

По данным МВД, с 2003-го по 2025 год наименьшее число совершенных иностранцами преступлений за девять месяцев зафиксировали в 2020 году — 26,7 тысячи. Максимальное количество пришлось на 2009-й — 47,4 тысячи.

Кроме того, за январь-сентябрь этого года на 42,4 процента сократилось число преступлений, совершенных гражданами стран СНГ, достигнув 16,7 тысячи. Их удельный вес в общем количестве правонарушений иностранцев за этот период составил почти 81 процент.

Помимо прочего, за девять месяцев силовики выявили 5,8 тысячи преступлений в отношении иностранцев — это почти на 19 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года.