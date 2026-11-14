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Число преступлений иностранцев в России достигло минимума за 23 года

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Число преступлений, совершенных иностранцами в России за последние девять месяцев, достигло минимума за последние 23 года, следует из материалов МВД.

Согласно документам, иностранцы и лица без гражданства совершили 20,6 тысячи правонарушений с января по сентябрь. За тот же период 2025-го полицейские выявили 34,1 тысячи таких случаев.

По данным МВД, с 2003-го по 2025 год наименьшее число совершенных иностранцами преступлений за девять месяцев зафиксировали в 2020 году — 26,7 тысячи. Максимальное количество пришлось на 2009-й — 47,4 тысячи. 

Кроме того, за январь-сентябрь этого года на 42,4 процента сократилось число преступлений, совершенных гражданами стран СНГ, достигнув 16,7 тысячи. Их удельный вес в общем количестве правонарушений иностранцев за этот период составил почти 81 процент.

Помимо прочего, за девять месяцев силовики выявили 5,8 тысячи преступлений в отношении иностранцев — это почти на 19 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года.

Президент Владимир Путин в октябре 2025-го утвердил концепцию миграционной политики на 2026-2030 годы. Результатом ее реализации к 2030-му должно стать снижение числа нелегалов и уровня преступности среди иностранцев в России, пишут РИА Новости

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