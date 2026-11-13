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Паровоз сбил насмерть человека в Великобритании впервые за почти 60 лет

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Паровоз сбил насмерть человека в Великобритании впервые за 58 лет. Об этом сообщила газета The Sun.

Изображение сгенерировано нейросетью

Инцидент произошел в Лондоне 11 ноября. Паровоз сбил человека на путях на станции Хэнуэлл на западе британской столицы примерно в 6:30 по местному времени. Туристический локомотив 34028 Eddystone следовал пустым из депо Саутхолл на вокзал Виктория, где должен был забрать пассажиров и отправиться по маршруту по городам графства Кент на юге Англии.

Как указала газета, это был особый экспресс, запущенный в память о павших британских военнослужащих по случаю Дня перемирия — годовщины подписания Компьенского перемирия, ознаменовавшего окончание Первой мировой войны. В результате инцидента рейс был отменен.

Паровоз 34028 Eddystone, построенный в английском городе Брайтон, впервые был запущен в 1946 году. Он был выведен из эксплуатации в 1964 году и продан на металлолом. Локомотив, стоявший в очереди на утилизацию вместе со множеством других паровозов, был спасен в 1973 году, когда его выкупили для сохранения. После завершения реставрации он вновь был запущен в эксплуатацию, выполняя рейсы по всей Великобритании в рамках туристических маршрутов.

По данным The Sun, в Великобритании сохранилось около 800 паровозов. Более половины из них ежегодно эксплуатируются. Остальные находятся на хранении в музеях, пишет ТАСС .

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