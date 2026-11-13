Галапагосские пингвины могут перестать размножаться из-за Эль-Ниньо

Галапагосские пингвины, находящиеся под угрозой исчезновения, могут отказаться от размножения из-за нехватки пищи, так как климатический феномен Эль-Ниньо приводит к сокращению количества мелкой рыбы в океане, рассказал биолог, глава компании Biodiversa Consultores Вашингтон Тапиа.

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Эль-Ниньо - климатическое явление, связанное с аномальным потеплением. По прогнозу Всемирной метеорологической организации, в нынешнем году оно может стать одним из сильнейших за почти 80 лет. Эль-Ниньо влияет на погодные условия по всему миру, а у Галапагосских островов нарушает привычную морскую пищевую цепь, от которой зависит жизнь местных животных.

«Галапагосские пингвины зависят от доступности мелкой рыбы. Когда их добыча сокращается или перемещается, взрослым особям приходится тратить больше энергии на поиск пропитания, и они могут приостанавливать размножение», - заявил Тапиа.

Эксперт объяснил, что из-за Эль-Ниньо океан нагревается, и, как следствие, нарушается циркуляция океанических вод. Рыбы и водоросли меняют численность и места обитания, из-за чего пингвинам становится сложнее добывать пищу.

«Во время особенно мощных эпизодов Эль-Ниньо в прошлом фиксировались значительные сокращения популяций (галапагосских пингвинов – ред.), что демонстрирует чувствительность этого вида к океаническим аномалиям», - заключил Тапиа.

Помимо проблем с размножением, затяжной недостаток пищи может вызвать потерю массы тела и рост смертности пингвинов, считает биолог.

Галапагосский пингвин – единственный вид пингвинов, который обитает и гнездится на линии экватора. Несмотря на тропическое расположение Галапагосских островов, их климат не является типично тропическим благодаря холодным течениям Гумбольдта и Кромвелла: именно это и позволяет особям выживать здесь. Это также один из самых маленьких пингвинов в мире: его средняя высота составляет всего 35 сантиметров.