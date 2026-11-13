В Петербурге школьник задушил мать из-за запрета курить вейп и спрятал тело в чемодан

15-летний школьник жестоко убил собственную мать из-за запрета на курение вейпа в Санкт-Петербурге. Как сообщил Telegram-канал Baza, ссоры в семье женщины и ее сына были регулярным явлением.

По информации издания, в начале ноября очередной конфликт вспыхнул из-за пагубной привычки подростка: когда мать попыталась отговорить его от использования вейпа, школьник набросился на нее и задушил.

Чтобы скрыть преступление, подросток поместил тело в чемодан и выбросил его на экотропе вдоль Юкковского ручья в поселке Парголово.

Пока правоохранительные органы вели поиски пропавшей женщины по заявлению ее близких, школьник делал вид, что не знает о ее местонахождении.