Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Лерчек.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026-го, <...> сняв судимость», — говорится в документе.

Защита блогера поблагодарила Путина за это решение.

В конце июля Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу в 763,5 миллиона рублей по делу о незаконных валютных операциях. Кроме того, ей на три года запретили администрировать сайты.

Как установило следствие, с сентября 2021-го по февраль 2022-го Лерчек и ее бывший муж Артем продавали фитнес-марафоны. Вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками они перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.

Вишняк заключил сделку со следствием и получил два с половиной года лишения свободы, Чекалина осудили на семь лет.



В феврале у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. В начале этой недели сообщалось, что она проходит повторный курс химиотерапии. Врачи рекомендовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае. Ее защита обратилась в суд и во ФСИН с просьбой разрешить выезд на лечение.