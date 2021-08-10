В России и мире

Евросоюз закрыл небо для российской авиакомпании

Авиакомпания «Скол» внесена в черный список Евросоюза. Брюссель считает, что она не соответствует стандартам. «Скол» — единственный российский перевозчик в списке из 97 авиакомпаний.

«Один российский авиаперевозчик был добавлен в список из-за опасений по возможности соответствовать международным стандартам»,— говорится в сообщении ЕС.

Как отмечает «Коммерсант», в список входят авиакомпании из стран Африки, а также Афганистана, Армении, Киргизии, Венесуэлы, Ирана и Ирака.

Росавиация летом запретила использовать «Сколу» 35 судов из-за неисполнения обязательств по договорам лизинга. Авиакомпания просила Минтранс отменить решение. «Скол» на официальном сайте предлагает чартерные перелеты в любую страну ЕС из Калининграда «для руководителей высшего звена». Флот авиакомпании состоит из 34 вертолетов и 10 самолетов.