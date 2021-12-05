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Исследователь назвал омикрон-штамм заразнее «дельты»

Штамм COVID-19 «омикрон» распространяется на ранней стадии заболевания в четыре раза активнее, чем вариант «дельта».

«Вариант "омикрон" заразнее: он преодолевает иммунитет, выработанный как естественным путем, так и с помощью вакцинации», - цитирует Bloomberg автора исследования, профессора Киотского университета Хироси Нисиуры.

Однако на сегодняшний день при «омикроне» заболевание протекает в основном в легкой форме, тяжелых случаев болезни наблюдается мало, сообщается «Интерфакс».

Ранее компании Pfizer и BioNTech объявили, что три дозы их вакцины от коронавируса нейтрализуют новый штамм COVID-19 «омикрон».