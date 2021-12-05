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В России продлили упрощенный порядок регистрации медицинских изделий до 2025 года

В России продлевается упрощенный порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для ввоза и использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок был принят из-за коронавируса и должен был действовать до 1 января 2022 года. Теперь он продлевается еще на три года.

Также до 1 января 2025 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на использование медицинских изделий.

«Это позволит не допустить нехватки различных расходных материалов и тест-систем, средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких», – отметил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 7 декабря.

Ранее правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств для лечения больных с коронавирусной инфекцией до 1 января 2023 года. Это также позволит не допустить перебоев с поставками препаратов.