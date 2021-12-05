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Более 20% жителей СЗФО постоянно испытывают стресс на работе - исследование

15.12.2021 08:15|ПсковКомментариев: 0

22% жителей Северо-Западного федерального округа постоянно испытывают стресс на работе, еще 18% жалуются на частые стрессовые ситуации, 22% респондентов из СЗФО периодически сталкиваются со стрессом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru

37% жителей СЗФО сталкивалась со стрессом из-за работы, но редко. И лишь 2% жителей СЗФО не испытывают стресс на работе никогда и это самый низкий показатель по стране.

Для сравнения: в среднем по России никогда не испытывают стресс 8% работников. Лучше всего ситуация с отсутствием стрессовых факторов у жителей Урала – 16% никогда не сталкивались со стрессом на работе.

В разрезе возрастов: наибольшая доля тех, кто никогда не испытывает стресс на работе среди респондентов в возрасте от 55 лет и старше (19%). Постоянные стрессовые ситуации наиболее часто случаются у работников в возрасте от 25 до 34 лет.

Опрос также показал, что женщины, по их ощущениям, подвержены стрессу чаще и сильнее, чем мужчины. Так, 95% опрошенных жительниц СЗФО так или иначе сталкивались со стрессовыми факторами, среди мужчин эта доля равна 89%. При этом постоянный сильный стресс испытывает каждая третья (30%) работающая жительница СЗФО, в то время как среди мужчин эта доля составляет 16%.

Теги: #работа #стресс
Источник: Псковская Лента Новостей
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