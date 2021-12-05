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Глава Минздрава назвал основные симптомы штамма «омикрон»

Для штамма коронавируса «омикрон» характерны симптомы, схожие с гриппом. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Мы видим, что в клинической картине "омикрона" доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия, общие симптомы интоксикации, подчас очень сходные с течением гриппа», — приводит его слова РИА Новости.

Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.