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Председатель Конституционного суда допустил возрождение смертной казни в РФ

Председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин не исключил возможности возрождения смертной казни. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По мнению Зорькина, введение моратория в 1996 году стало уступкой ценностям, которые не свойственны российском национальному правосознанию. Вместе с тем он считает маловероятным такое развитие событий.

«То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем»,— объяснил Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл».

Председатель КС напомнил, что формально смертная казнь в России не отменена — на нее действует бессрочный мораторий. Ввести запрет может только законодатель. Зорькин надеется, что «отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно».