Председатель Конституционного суда допустил возрождение смертной казни в РФ

Председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин не исключил возможности возрождения смертной казни. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По мнению Зорькина, введение моратория в 1996 году стало уступкой ценностям, которые не свойственны российском национальному правосознанию. Вместе с тем он считает маловероятным такое развитие событий.
Председатель КС напомнил, что формально смертная казнь в России не отменена — на нее действует бессрочный мораторий. Ввести запрет может только законодатель. Зорькин надеется, что «отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно».