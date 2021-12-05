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Положительно идею ввести выходной день 31 декабря оценили более 80% россиян — опрос

81% россиян хотел бы, чтобы 31 декабря стало выходным днем. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Женщины мечтают об этом чуть чаще, чем мужчины (84 и 79% соответственно), а россияне моложе 34 лет — чаще своих более зрелых сограждан (85% против 79% среди россиян старше 45 лет).

Среди жителей мегаполисов чаще всего о всероссийском выходном 31 декабря мечтают в Волгограде и Казани (89 и 88% соответственно). В Красноярске и Екатеринбурге желающих чуть меньше, но и здесь они составляют большинство (73 и 74%).