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Регионы начнут получать субсидии на создание школ креативных индустрий

С 2022 года регионы будут получать субсидии из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу «Развитие культуры» и утверждены председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте кабмина.

В школах креативных индустрий смогут получать дополнительное образование и развивать творческие навыки ученики 5–11-х классов общеобразовательных учреждений. В каждую такую школу ежегодно будут принимать не менее 60 человек.

Среди основных направлений обучения – звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR. Курс обучения рассчитан на два года.

«Регионы, в которых будут созданы школы креативных индустрий, определит Минкультуры по результатам конкурсного отбора», - отметили в пресс-службе правительства.

Софинансирование из федерального бюджета на реализацию проекта в 2022 году составит 1,6 млрд рублей, в 2023 году – 1,6 млрд рублей, в 2024 году – 1,75 млрд рублей.

В сентябре правительство утвердило концепцию развития творческих индустрий. Ее задача – создать условия, которые помогут людям реализовать свой творческий потенциал и будут способствовать увеличению доли креативного предпринимательства во всех секторах экономики.