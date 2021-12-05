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Какие фрукты нужно есть зимой, рассказал диетолог

Свежие фрукты необходимо есть в течение всего года, это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунитет, предотвращает нарушения в работе эндокринной и пищеварительной систем, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

«Плюс свежих фруктов в том, что они содержат так называемые водорастворимые витамины. Это класс витаминов, которые в организме человека надолго не задерживаются. Создать их запас невозможно, их можно получать только из овощей и фруктов», – сказал врач в интервью радио Sputnik.

Клетчатка, которая тоже содержится во фруктах, незаменима для профилактики атеросклероза и избыточного веса, продолжил диетолог.

«Второе – это клетчатка, которая является незаменимым компонентом питания современного человека. Она проводит мощную профилактику атеросклероза, а значит, и сердечно-сосудистых заболеваний, а также избыточного веса, потому что вся еда, богатая клетчаткой, вызывает чувство сытости, и человек обходится меньшим количеством еды», – пояснил Андрей Бобровский.

Дефицит фруктов в рационе может негативно отразиться на организме, добавил он. «Недобор фруктов опасен в первую очередь снижением иммунитета, обострением хронических заболеваний, гормональными нарушениями, нарушениями пищеварения и обменных процессов, а также снижением общего тонуса. Та самая зимняя хандра во многом связана не только с уменьшением количества солнечных дней, но и с дефицитом витаминов и микроэлементов, получаемых из фруктов», – считает Андрей Бобровский.

Диетолог посоветовал, каким фруктам лучше отдавать предпочтение зимой. «Зимой нужно потреблять разноцветные плоды. Человек, который сконцентрирован на одном фрукте, получает неполный состав микроэлементов, витаминов и клетчатки. Желательно выбирать сезонные фрукты, которые созревают в этот период в тех или иных странах. Классический зимний пример – мандарины», – уточнил Андрей Бобровский.