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Коммунальщиков засудили на 400 тысяч за падение сосульки

Житель Санкт-Петербурга в суде добился взыскания компенсации с коммунальных служб после того, как на его автомобиль упала наледь с кровли. Суд согласился с доводами истца и постановил, что ответчик должен выплатить 397 298 рублей компенсации. Также автовладелец получит компенсацию судебных издержек в размере около 11 тысяч рублей, сообщает «МК».

Согласно материалам Куйбышевского суда, прошлой зимой лед с крыши дома в Мучном переулке повредил Аudi Q7 истца, которому пришлось ремонтировать свой автомобиль. Истец настаивал, что понес финансовые потери из-за ненадлежащей работы ответственных лиц - указанный дом находится в ведении ООО "Жилкомсервис №2 Центрального района". Гражданин считал, что компания ненадлежащим образом почистила кровлю от снежно-ледяных отложений. Истец предоставил суду показания свидетелей, записи с камер видеонаблюдения на улице, а также данные экспертизы по ремонту и отказ правоохранителей в возбуждении уголовного дела.