20-летняя россиянка забрала у жертвы мошенничества почти два млн рублей

В Череповце 80-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и передала курьеру 1,8 миллиона рублей.

В конце декабря прошлого года пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что сначала ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда. Собеседница предложила оформить социального работника и получить дополнительные выплаты, для чего попросила назвать паспортные данные. Пенсионерка передала информацию.

Позже ей позвонил другой человек, который представился сотрудником государственной структуры. Он заявил, что личные данные женщины якобы попали к мошенникам, а те от ее имени переводят деньги в недружественную страну. По словам звонившего, пенсионерке могла грозить уголовная ответственность.

Чтобы избежать предполагаемого наказания, череповчанка собрала накопления и вместе с супругом вышла на улицу. Там они встретились с курьером. После того как пенсионерка услышала кодовое слово «Астра», она передала ей пакет с деньгами.

Череповецкие полицейские нашли подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая за аналогичные преступления жительница Твери, девушка 2006 года рождения.

На допросе девушка рассказала, что нашла в мессенджере объявление о подработке. Работодатель сообщил ей адрес, где необходимо забрать деньги, а также прислал электронный документ с данными пенсионерки и суммой — 1,8 млн рублей.

В Череповце подозреваемая дождалась пожилых супругов у подъезда. После проверки документов женщина расписалась в полученной бумаге и передала курьеру пакет с деньгами. Затем девушке поступило указание отвезти средства по определенным координатам и оставить их возле дерева.

В отношении 20-летней жительницы Твери возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Все материалы направлены в суд, пишет Cher-poisk.ru.