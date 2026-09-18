Восемь жирафов, доставленных из Намибии впервые за 19 лет авиасообщением, поселились в Казанском зоопарке, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Фото: Эмма Ситдикова / «Интерфакс»

«Группа из трех самцов и пяти самок сформирована с перспективой дальнейшего разведения. Казанский зооботсад в российской истории принимает жирафов впервые», — говорится в сообщении.

Уточняется, что животных доставили в столицу Татарстана в ночь на пятницу чартерным рейсом на грузовом Ил-76 в сопровождении специалистов.

На протяжении всего перелета команда строго контролировала состояние животных и условия их перевозки. Жирафы благополучно перенесли дорогу. Во время путешествия им было обеспечено комфортное размещение в соответствии с международными требованиями по перевозке животных. Сейчас животные размещены в вольере Казанского зооботсада и находятся под наблюдением.

Председатель Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили выезжал в Намибию для координации всего процесса работы.

«Доставка жирафов из Намибии в Казань — это амбициозный международный проект. Нам удалось объединить усилия намибийских партнеров, российских ведомств, перевозчика, зооботсада и довести эту работу до безопасного прибытия животных в Казань. Это большая победа не только для города, но и страны. Впервые за 19 лет в Россию привезли жирафов авиасообщением. Для животных это был большой путь, который они благополучно перенесли. Сейчас главное - их адаптация. Для городской туристической стратегии пополнение коллекции животных — это продолжение развития Казани как направления для путешествий и увеличение средней продолжительности пребывания гостей в городе», — цитирует Александра Шавлиашвили пресс-служба.

На сегодняшний день жирафы содержатся в восьми зоопарках России — Красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей», Московском зоопарке, зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде, Ялтинском зоопарке, Бердянском зоопарке, Краснодарском «Сафари-Парке», Калининградском зоопарке и Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге. Казанский зооботсад стал девятым зоопарком в этом списке, приняв у себя ангольский подвид жирафа. В советское время в зооботсаду уже содержался сетчатый жираф по имени Лимба, доставленный из Рижского зоопарка, пишет «Интерфакс».