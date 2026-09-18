Впервые за 19 лет в Россию привезли жирафов авиасообщением

Восемь жирафов, доставленных из Намибии впервые за 19 лет авиасообщением, поселились в Казанском зоопарке, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Фото: Эмма Ситдикова / «Интерфакс»
Уточняется, что животных доставили в столицу Татарстана в ночь на пятницу чартерным рейсом на грузовом Ил-76 в сопровождении специалистов.
На протяжении всего перелета команда строго контролировала состояние животных и условия их перевозки. Жирафы благополучно перенесли дорогу. Во время путешествия им было обеспечено комфортное размещение в соответствии с международными требованиями по перевозке животных. Сейчас животные размещены в вольере Казанского зооботсада и находятся под наблюдением.
Председатель Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили выезжал в Намибию для координации всего процесса работы.
На сегодняшний день жирафы содержатся в восьми зоопарках России — Красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей», Московском зоопарке, зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде, Ялтинском зоопарке, Бердянском зоопарке, Краснодарском «Сафари-Парке», Калининградском зоопарке и Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге. Казанский зооботсад стал девятым зоопарком в этом списке, приняв у себя ангольский подвид жирафа. В советское время в зооботсаду уже содержался сетчатый жираф по имени Лимба, доставленный из Рижского зоопарка, пишет «Интерфакс».