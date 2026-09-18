Российская семья насмерть отравилась колбасой

В Калининске произошла трагедия: семья отравилась колбасой, трое человек погибли. Выживший подросток был доставлен в Саратов бортом санитарной авиации. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Саратовской области.

В ведомстве указали, что выживший несовершеннолетний находится в состоянии средней тяжести. Жертвами опасного продукта стали женщина 50 лет, 8-летняя девочка и 11-летний мальчик.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать пищевое отравление. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело, пишет Lenta.ru.

О происшествии в Саратовской области стало известно в пятницу, 18 сентября..