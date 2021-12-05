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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о новом виде мошенничества под видом инвестиций в фондовый рынок. По его словам, это связано с тем, что россияне, желая вложить и приумножить накопленные средства, сталкиваются с большим количеством сложностей.

«От необходимости инвестировать достаточно большие суммы и высоких комиссий за вывод средств до откровенных мошенников, которые создают для своей преступной деятельности специальные сайты, где и предлагают широкому кругу лиц "удобное обслуживание" и "высокий процент"», — цитирует юриста RT.

Иван Соловьев объяснил, как работает подобная схема обмана. По его словам, человек может увидеть сайт, который предлагает «инвестировать онлайн и получать высокий доход».

«После регистрации на таком "брокерском" сайте на человека по телефону или онлайн выходит "специалист", который рекомендует для удобства взаимодействия и отслеживания своей будущей прибыли установить на телефон жертвы особое приложение. А далее все просто. Под разными предлогами (купля-продажа акций, облигаций, валютных корзин и т. д.) злоумышленники вытягивают из доверчивого клиента деньги, после чего предсказуемо перестают выходить на связь», — объяснил специалист.

Он предупредил, что подобные схемы используются по всей России.