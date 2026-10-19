«Превратил семью в секту»: дети бизнесмена-застройщика Сергея Иванцова пожаловались на побои и жестокие наказания

Следственный комитет начал проверку в отношении бизнесмена-застройщика Сергея Иванцова по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Проверку проводит столичный СК», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, бизнесмена обвиняют в том, что он превратил семью в секту и избивает собственных детей. Обвинителями выступают его наследники. По словам детей, Сергей Иванцов и его помощница применяли жестокие наказания: ставили детей в упор лежа, коленями на горох, окунали головой в унитаз. Утверждается, что у Иванцова 11 детей, восемь из которых живут с ним в столичных апартаментах. Матери большинства детей — гражданки Таиланда и Индонезии, которых, по данным 112, после родов высылали обратно на родину.

Telegram-канал связался с одной из сожительниц бизнесмена, 33-летней Ливией из Индонезии. Она рассказала, что познакомилась с Сергеем Иванцовым в 2012-2013 годах, он искал жену-мусульманку и помог ей оформить визу в Россию. Через полгода отношений она забеременела. Женщина утверждает, что во время беременности ее запирали дома, а после родов забрали паспорт. Через девять месяцев ее отправили в Индонезию. Позже она узнала, что ее лишили родительских прав и закрыли въезд в Россию.