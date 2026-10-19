В Госдуму внесли законопроект о переименовании Петербурга и Волгограда

Депутат от фракции КПРФ в Госдуме Анжелика Глазкова внесла в палату парламента проект закона о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград и Волгограда в Сталинград. Документ размещен в думской электронной базе данных.

«Городам-героям Волгограду и Санкт-Петербургу возвращаются наименования соответственно Сталинград и Ленинград в течение одного года после вступления в силу настоящего федерального закона. Все предусмотренные законодательством Российской Федерации документы физических и юридических лиц, выданные в городах Санкт-Петербург и Волгоград, сохраняют свою силу вплоть до их замены в предусмотренном законом порядке», - говорится в документе.

По мнению депутата, законопроект призван восстановить историческую справедливость в отношении городов Ленинграда и Сталинграда. «Довольно странно было бы говорить о "блокаде Санкт-Петербурга" или о "Волгоградской битве". Между тем героизм защитников и жителей именно Ленинграда известен всему миру. А Сталинградская битва знаменует собой коренной перелом в ходе всей Второй мировой войны. И этот факт признан во всем мире», - отмечается в пояснительной записке.

Законопроект разрешает Госдуме по предложению президента РФ присваивать звание «город-герой» другим городам. Кроме того, проектом закона предлагается запретить изменять названия городов-героев, которые те носили в период Великой Отечественной войны.

В случае принятия закона, на знамени или гербе «Города-героя» должны будут изображаться орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» Советского Союза. В самих городах предполагается устанавливать обелиск с изображением ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» Советского Союза, а также ежегодно проводить 9 мая военные парады, демонстрации, митинги и шествия населения, осуществлять торжественный салют, пишет ТАСС.

Санкт-Петербург назывался Ленинградом с 1924 по 1991 год, Волгоград - Сталинградом с 1925 по 1961 год.