В Кремле объяснили кадровые перестановки в правительстве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ротационные процессы в правительстве абсолютно нормальным явлением.

«Председатель <...> продолжает работу и инициирует те изменения, которые он считает необходимыми для продолжения эффективной деятельности кабинета министров», — сказал представитель Кремля.

По его словам, возможное усиление позиций Минфина, связанное с выдвижением кандидатуры главы министерства Антона Силуанова на пост вице-премьера, объясняется критической важностью ведомства.

«Тем более сейчас вы понимаете, какой период мы проходим и с нашей экономикой. И задача продолжения обеспечения макроэкономической стабильности, конечно, лишний раз повышает роль Министерства финансов. Это и бюджетная дисциплина, и все остальное», — отметил Дмитрий Песков.

Сегодня Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства.

Премьер предложил назначить своими заместителями четырех человек:

Главу Минтранса Андрея Никитина — он будет курировать в том числе развитие транспортного комплекса;

Первого замминистра финансов Ирину Окладникову — она также займет пост руководителя аппарата правительства;

Главу Минфина Антона Силуанова — для него предложили новую должность вице-премьера — министра финансов;

Губернатора Приморского края Олега Кожемяко — предполагается, что, помимо заместителя главы правительства, он станет полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.

На пост министра транспорта вместо Никитина Мишустин предложил кандидатуру руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, пишет РИА Новости.