В Кремле объяснили кадровые перестановки в правительстве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ротационные процессы в правительстве абсолютно нормальным явлением.
«Председатель <...> продолжает работу и инициирует те изменения, которые он считает необходимыми для продолжения эффективной деятельности кабинета министров», — сказал представитель Кремля.
По его словам, возможное усиление позиций Минфина, связанное с выдвижением кандидатуры главы министерства Антона Силуанова на пост вице-премьера, объясняется критической важностью ведомства.
Сегодня Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства.
Премьер предложил назначить своими заместителями четырех человек:
- Главу Минтранса Андрея Никитина — он будет курировать в том числе развитие транспортного комплекса;
- Первого замминистра финансов Ирину Окладникову — она также займет пост руководителя аппарата правительства;
- Главу Минфина Антона Силуанова — для него предложили новую должность вице-премьера — министра финансов;
- Губернатора Приморского края Олега Кожемяко — предполагается, что, помимо заместителя главы правительства, он станет полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.
На пост министра транспорта вместо Никитина Мишустин предложил кандидатуру руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, пишет РИА Новости.