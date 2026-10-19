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В Кремле объяснили кадровые перестановки в правительстве

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ротационные процессы в правительстве абсолютно нормальным явлением.

«Председатель <...> продолжает работу и инициирует те изменения, которые он считает необходимыми для продолжения эффективной деятельности кабинета министров», — сказал представитель Кремля.

По его словам, возможное усиление позиций Минфина, связанное с выдвижением кандидатуры главы министерства Антона Силуанова на пост вице-премьера, объясняется критической важностью ведомства.

Сегодня Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства.

Премьер предложил назначить своими заместителями четырех человек:

  • Главу Минтранса Андрея Никитина — он будет курировать в том числе развитие транспортного комплекса;
  • Первого замминистра финансов Ирину Окладникову — она также займет пост руководителя аппарата правительства;
  • Главу Минфина Антона Силуанова — для него предложили новую должность вице-премьера — министра финансов;
  • Губернатора Приморского края Олега Кожемяко — предполагается, что, помимо заместителя главы правительства, он станет полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.

На пост министра транспорта вместо Никитина Мишустин предложил кандидатуру руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, пишет РИА Новости.

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