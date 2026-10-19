Юрий Трутнев в администрации президента будет курировать вопросы патриотического воспитания

В Кремле обсуждают назначение Юрия Трутнева, с 2013 года занимавшего пост вице-премьера правительства и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, на должность в администрации президента. По его словам, речь идет о позиции помощника президента. О готовящемся переходе в Кремль знают еще два собеседника, близких к администрации президента.

Фото: правительство России

По словам одного из собеседников, Юрий Трутнев будет в администрации президента курировать вопросы патриотического воспитания.

Утром 19 октября глава правительства Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным предложил на должность зампредседателя правительства — полпреда в ДФО губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Президент поддержал это решение, после чего Мишустин внес кандидатуру Кожемяко на утверждение в Госдуму.

В правительстве Юрий Трутнев курировал деятельность Минвостокразвития, координировал госполитику в области комплексного социально-экономического развития субъектов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.

«Юрий Трутнев имеет огромный управленческий опыт. Он обладает высоким профессионализмом, знаниями и компетенциями», — сказал пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков, отметив, что он будет представлен к высокой государственной награде.

В администрации президента охарактеризовали Юрия Трутнева как одного из самых влиятельных полпредов. Он регулярно поддерживал контакт с главами регионов вверенной ему территории, воспринимался ими как непосредственный руководитель. По словам одного из собеседников, решение покинуть должность принял сам вице-премьер. Трутневу в этом году исполнилось 70 лет. Его работа связана с постоянными перелетами на Дальний Восток, и сейчас «ему нужно восстановиться».

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. На данный момент у Владимира Путина десять помощников, в числе которых бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бывший посол в США Юрий Ушаков, бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и бывший министр культуры Владимир Мединский. Согласно положению об администрации президента, помощники готовят для президента предложения по реализации его полномочий, аналитические, справочные и информационные материалы, планируют его работу, организуют мероприятия, встречи, переговоры.

Юрий Трутнев родился 1 марта 1956 года в Перми. Окончил Пермский политехнический институт. С 1981 по 1988 год работал в Пермском городском и областном комитете комсомола, областном спорткомитете.

С 1994 года — председатель комитета по экономической политике и налогам областного законодательного собрания и депутат Пермской городской думы. В 1996–2000 годах был мэром Перми, потом четыре года был губернатором Пермском области.

С 2004 по 2012 год — министр природных ресурсов.

С 2012 по 2013 год — помощник президента.

С 31 августа 2013 года — заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.