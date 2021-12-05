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Совет Госдумы рассмотрит проект обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР

Совет Госдумы рассмотрит проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. Об этом сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Поступают просьбы от журналистов прокомментировать проект постановления Государственной Думы об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Речь идет об инициативе, внесенной на рассмотрение депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Сергей Миронов уже заявил, что фракция "Справедливая Россия — За правду" готова поддержать проект. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался более масштабно. Думаю, депутатов от "Единой России" — они неоднократно высказывались по этой теме — также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР», — отметил он.

Вячеслав Володин подчеркнул, что предложенный для рассмотрения вопрос «очень серьезный и ответственный». «В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы», — продолжил он.

«Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», — добавил Вячеслав Володин.