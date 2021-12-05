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Склонность женщин к ожирению связали с ранним началом курения у их родственников

Молекулярные биологи из Великобритании обнаружили, что внучки и правнучки мужчин, которые рано начали курить, чаще страдают от ожирения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научный журнал Scientific Reports.

«У наших наблюдений есть два важных вывода. Во-первых, мы показали, что действие определенных веществ на организм мальчиков до их взросления может негативно влиять на жизнь сразу нескольких поколений их потомков. Во-вторых, обнаруженная закономерность может быть одной из главных причин "эпидемии" ожирения среди детей и подростков», – рассказала Джин Голдинг, профессор Бристольского университета, которая участвовала в исследовании.

Гены нужны организмам, чтобы передавать по наследству важную информацию. В них зашифрованы «инструкции» по воспроизводству белков, которые нужны для жизнедеятельности организма. В этом процессе участвуют не только гены с «инструкциями», но и их соседи, которые сами ничего не производят. Их функция в том, чтобы следить, чтобы в нужное время и в нужном месте формировались белки или другие вещества.

Совокупность таких генов ученые называют эпигеномом, а науку, которая их изучает – эпигенетикой. Благодаря подобным «менеджерам» организмы быстро адаптируются к новым условиям среды или гибко меняют программу поведения в ответ на определенные факторы.

В ходе одного из самых изученных эпигенетических механизмов – метилирования ДНК – к составляющим генетического кода, нуклеотидам, прикрепляются специальные «метки», которые влияют на дальнейшие механизмы производства белков. К примеру, некоторые растения используют эпигенетические метки для того, чтобы «запоминать» засухи, приспосабливаться к ним и передавать эту информацию «потомкам».

Подобные изменения в структуре ДНК часто передаются по наследству. С одной стороны это позволяет животным и растениям быстро приспосабливаться к изменениям окружающей среды, а с другой часто приводит к нарушениям в работе организма детей и внуков в результате контактов их родителей с токсинами, наркотиками или другими опасными субстанциями.

Голдинг и ее коллеги открыли необычный пример подобных нарушений в ходе наблюдений за жизнью примерно 1,7 тысячи участников мониторингового проекта «Дети девяностых», который проводится на территории Великобритании. В нем участвовали более 14 тысяч беременных, за состоянием которых вели постоянные наблюдения с апреля 1991 года.

Часть «детей девяностых» успела обзавестись собственными семьями, что дало ученым возможность проследить, как особенности жизни родителей, а также бабушек и дедушек влияли на здоровье трех поколений их потомков. Эти наблюдения выявили закономерность – внучки и правнучки мужчин, начавших курить в самом раннем возрасте, значительно чаще страдали от лишнего веса и ожирения.

В среднем масса жира в организме подобных участниц наблюдений была на 3,5-5,5 кг выше, чем у дочерей и внучек некурящих британцев. Что интересно, эта статистическая закономерность проявлялась значительно сильнее, если курильщиком был дед или прадед с материнской стороны. В таком случае их потомки в среднем имели на 5,5-6,1 кг больше жира, чем другие «дети девяностых». Эта тенденция была одинаково характерна как для курящих, так и для некурящих молодых жительниц Великобритании.

Как надеются Голдинг и ее коллеги, дальнейшее изучение геномов курящих отцов, дедушек и их потомков поможет выяснить эпигенетические изменения в геноме мужчин, возникающие в результате курения и связанные с появлением предрасположенности к ожирению у их потомков. Это позволит понять, как можно защитить следующие поколения от набора лишнего веса помимо воздержания от табака, подытожили ученые.