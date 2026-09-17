Матерям-героиням упростят получение выплаты

Минтруд РФ подготовил проект нормативного акта, который изменяет порядок выплат женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня». Предполагается, что единовременная сумма в 1 млн рублей будет переводиться в проактивном режиме — без заявления и без сбора документов.

По замыслу ведомства, задействуют государственную информационную систему. После подписания указа о награждении она автоматически зафиксирует это событие и получит необходимые платежные реквизиты. Благодаря такому механизму многодетным матерям не придется самостоятельно обращаться в инстанции и оформлять бумажные справки.

Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и достойно воспитавшим десять и более детей. Вместе с орденом — знаком особого отличия — им положена разовая выплата в размере 1 млн рублей. Планируется упростить именно процедуру ее начисления.

Кроме того, для матерей-героинь в стране действует комплексная система поддержки. С 1 января 2026 года законодательно закреплены расширенные социальные гарантии. В частности, женщины получили право на внеочередное бесплатное медицинское обслуживание, бесплатные рецептурные лекарства, освобождение от платы за ЖКУ, льготный проезд в общественном транспорте и бесплатное дополнительное профессиональное образование.

Закон также допускает замену части натуральных льгот ежемесячной денежной выплатой. Ее текущий размер составляет 72 403,79 рубля и ежегодно индексируется, пишет Vologda-poisk.ru.