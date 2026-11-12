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Госдума в первом чтении приняла законопроект о продаже российского вина онлайн через «Почту России»

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Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о розничной продаже российского вина через сайт «Почты России» в Москве и Московской области. Документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ в апреле 2023 года.

Изображение сгенерировано нейросетью

Законопроектом предлагается проведение эксперимента по розничной продаже дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, произведенных из винограда, выращенного на территории РФ, с использованием специализированного сайта АО «Почта России» в двух субъектах РФ — Москве и Московской области. Участие в эксперименте будет предусмотрено исключительно на добровольной основе. Правительство РФ может принять решение о расширении территории эксперимента.

Минсельхоз России наделяется полномочием по формированию и ведению перечня производителей российского вина, допущенных к участию в эксперименте, а также по утверждению порядка подачи заявок и критериев отбора участников. Перечень будет опубликован на официальном сайте Минсельхоза. Правительство РФ получит право утверждать порядок подачи заявок на участие в эксперименте, порядок его проведения, а также критерии отбора производителей российского вина для участия в проекте. Контроль за соблюдением АО «Почта России» и продавцами требований закона о регулировании алкогольной продукции и обеспечение подключения АО «Почта России» к программно-аппаратным средствам ЕГАИС будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль. «Почта России» будет заключать договоры с продавцами — участниками эксперимента по хранению вина и его доставке.

Нормы законопроекта также распространяются на вино, крепленое вино, игристое вино, произведенные из винограда, выращенного на территориях государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), при условии подтверждения места произрастания такого винограда, пишет ТАСС .

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