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Эксперт предупредил о росте смертности от COVID-19 из-за неэффективности «ЭпиВакКороны»

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью радиостанции «Говорит Москва» предрек рост смертности населения от COVID-19 из-за неэффективности «ЭпиВакКороны»

«"ЭпиВакКорона" — это совершенно ложная вакцина. В течение всего прошлого года шли баталии. Эта вакцина недопустима! Тем не менее, ей почему-то продлили регистрацию. Это не срок годности. Это дает им право продолжать прививать этой вакциной в этом году вместо того, чтобы запретить ее полностью. Потрачены миллиарды рублей на все это — это их дела. Но то, что ее снова перерегистрировали, и она снова пойдет, и будут ей прививать людей, которые остаются непривитыми — это миллионы рублей. За каждым миллионом стоят тысячи людей, которые умрут. Нет действия вакцины. От того, что они хотели привиться, если привили "ЭпиВакКороной" — они остаются непривитыми. Когда мы говорим о миллионах — это примерно означает тысячу погибших», — сказал он.

Анатолий Альтштейн отметил, что неоднозначные отзывы об «ЭпиВакКороне» были и ранее. Вирусолог счел вакцинацию этим препаратом опасной для жизни в условиях пандемии коронавируса.

Экспертное сообщество, включая работников здравоохранения, рекомендует прививаться от коронавируса зарегистрированными в России вакцинами от COVID-19.

Среди жителей Псковской области больше всего востребована вакцина «ГамКовидВак» («Спутник V»).