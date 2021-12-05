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В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в середине февраля

Рост заболеваемости коронавирусом в РФ продолжится еще некоторое время, а пик заболеваемости наступит к середине февраля, тогда показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости. К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», - цитирует Наталью Пшеничную «Интерфакс».

При этом она отметила, что «такой резкий подъем заболеваемости позволяет нам предполагать, что и после пика может начаться такое же резкое снижение, как и в других странах». Наталья Пшеничная сказала, что такой скачок заболеваемости, который наблюдается в России в последние недели, связан в первую очередь с высокой заразностью омикрон-штамма, так как вирус в основном размножается в верхних дыхательных путях.

«Кроме того, сейчас традиционный сезон респираторных вирусных инфекций, в предыдущие годы в это время всегда повышался уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Мы видим, что и коронавирус постепенно переходит в разряд сезонных инфекций», - подчеркнула специалист.

Наталья Пшеничная сказала, что меры защиты от заражения остаются прежними. «Во-первых, это вакцинация и ревакцинация. По-прежнему актуальны и неспецифические меры профилактики - ношение масок, соблюдение социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил, избегание многолюдных мест», - прокомментировала она.