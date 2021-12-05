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В России и мире

Путин назвал недопустимой практику «коллективного наказания» в спорте

03.02.2022 09:40|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин подверг критике попытки политизировать спортивную проблематику. Об этом говорится в статье «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее», которая написана для китайского информагентства «Синьхуа».

«Увы, в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям. Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам "Олимпийской хартии"», - отметил российский лидер.

Как пишет «Интерфакс» Путин подчеркивает, что начинающиеся в Пекине Олимпийские игры - «важнейшее событие мирового значения», а Россия и Китай - «ведущие спортивные державы, которые славятся своими спортивными традициями и не раз достойно принимали самые крупные международные состязания».

«Сила и величие спорта в том, что он объединяет людей, дарит мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищает честной, справедливой и бескомпромиссной борьбой», - сказал президент.

Он заметил, что «такие подходы разделяет большинство государств-участников международного олимпийского движения».

По словам Путина, «китайские друзья проделали огромную работу для качественной подготовки» к Зимней Олимпиаде. «Убежден, что накопленный в КНР богатый опыт безупречной организации представительных международных состязаний позволит провести этот праздник мирового спорта на самом высоком уровне», - говорится в статье.

Президент пожелал сборным России и Китая впечатляющих результатов и новых рекордов. В свою очередь, отвечая на вопросы медиакорпораций Китая в преддверии визита в КНР, он признает, что «эпидемическая ситуация может повлиять на участие спортсменов, а, значит, и на итоговые результаты».

«Россия была и остается приверженной традиционным олимпийским ценностям. Мы выступает против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации», - отметил глава государства.

Владимир Путин заявил, что в России считают недопустимой практику «коллективного наказания» за правонарушения отдельных лиц, «которая в последнее время стала нередким явлением». «И, конечно, мы решительно осуждаем применение спортсменами запрещенных препаратов, выступаем за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте», - сказал он.

Президент также поделился своими спортивными увлечениями. «При любой возможности катаюсь на горных лыжах. Однако этим мои спортивные интересы не ограничиваются. Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина. Правда, из-за нехватки времени смотрю соревнования только по телевизору», - прокомментировал он.

Глава государства выразил надежду, что российские хоккеисты достойно выступят на играх в Пекине. «У России хорошо подготовленная, сплоченная командным духом и волей к победе "ледовая дружина". И каждому ее звену по силам первым забить шайбу в ворота соперников. Нет никаких сомнений, что соревнования по хоккею на Олимпиаде будут как всегда яркими и запоминающимися. Будем болеть за красивый хоккей и, конечно, верим в наших ребят и желаем им успехов», - подытожил он.

Теги: #президент #Олимпийские игры #китай
Источник: Псковская Лента Новостей
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