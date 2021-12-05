В России и мире

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечают в России

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечают сегодня, 4 февраля. Это ежегодное мероприятие, которое с 2005 года организует Международный противораковый союз.

Как уточняет calend.ru, цель этого дня — привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.

Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ. Этот процесс называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от рака.

В настоящее время в мире живут около 44 миллионов человек, находящихся в стойкой ремиссии после онкологического диагноза. По данным Всемирной организации здравоохранения, лучевая терапия необходима примерно 70% онкологических больных.

Специалисты заявляют о том, что в настоящее время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, это дает возможность предотвратить примерно одну треть новых случаев. При обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение. До 40% случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая контакта с такими известными канцерогенами как табачный дым.

Рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире, по прогнозам медиков, смертность от рака будет продолжать расти. Ежегодно большинство случаев смерти от рака происходит от рака легких, желудка, печени, толстого кишечника и молочной железы. Треть случаев смерти вызвана пятью основными факторами риска, которые связаны с поведением и питанием — это высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и употребление алкоголя. Курение — самый значительный фактор риска развития рака, который приводит к 22% глобальных случаев смерти от рака и к 71% глобальных случаев смерти от рака легких. Инфекции, вызывающие рак, такие как HBV/HCV и HPV, приводят к 20% случаев смерти от рака в странах с низким и средним уровнем дохода.

В России с 2009 года реализуется Национальная онкологическая программа, в которой принимают участие все регионы страны. В РФ ноябре 2017 года была утверждена Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года, нацеленная на разработку и реализацию комплекса мер для профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями, снижение общей смертности от онкологии.

С октября 2018 года начал свою работу Национальный проект «Здравоохранение». Его реализация должна помочь к 2024 году снизить показатели смертности от онкологических заболеваний в России с более чем 200 до 180 человек на 100 тысяч населения.

Методы борьбы с онкологическими заболеваниями ежегодно совершенствуются, но пока врачи советуют не пренебрегать профилактикой, не злоупотреблять вредными привычками и вести здоровый активный образ жизни.