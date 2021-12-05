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В России и мире

Кабмин направит финансирование на расширение парка санитарной авиации

05.02.2022 10:18|ПсковКомментариев: 0

Федеральному медико-биологическому агентству будет направлено финансирование на приобретение в лизинг специализированного самолета для оказания неотложной медицинской помощи гражданам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Решение позволит расширить парк санитарной авиации новым российским самолётом "Сухой Суперджет 100". Его салон имеет три модульных варианта медицинской комплектации. Самолет предназначен для эвакуации граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, из труднодоступных мест и с территорий зарубежных государств. Ежегодно санитарная авиация эвакуирует около тысячи таких пациентов», - говорится в сообщении.

Выделенные средства пойдут на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды самолета до 2034 года.

Теги: #здравоохранение #самолеты #санавиация
Источник: Псковская Лента Новостей
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