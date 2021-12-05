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Испытания «коктейля из антител» для лечения коронавируса анонсировали в России

Разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, разработанного специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологиии имени Н. Ф. Гамалеи, должно быть получено в ближайшее время. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Пакет документов для получения разрешения на клинические исследования подан. Насколько я знаю, в ближайшее время должно быть получено разрешение», - цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что центр Гамалеи работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител - это аналог препарата, которым лечили Дональда Трампа. В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявлял, что препарат находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.

Также Александр Гинцбург сообщал, что препарат на основе моноклональных антител эффективен и против омикрон-штамма.