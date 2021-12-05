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Путин призвал высылать мигрантов из России за правонарушения и экстремизм

Любые проявления экстремизма и нарушений правопорядка со стороны мигрантов должны караться высылкой и запретом на въезд в страну в будущем. Такое мнение на расширенной коллегии МВД РФ выразил президент Владимир Путин.

«Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность - (должны - ред.) служить основанием для быстрого принятия и исполнения решения о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», - приводит слова Путина «Интерфакс».

Президент отметил, что эффективная борьба с экстремизмом связана с миграционной сферой. «Нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на этой нелегальной миграции свой криминальный бизнес, должны быть <...> выработаны против этих людей самые жесткие меры», - сказал Путин.