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Владимир Путин призвал высылать мигрантов из России за экстремизм

Президент России Владимир Путин считает, что любые проявления экстремизма и нарушений правопорядка со стороны мигрантов должны караться высылкой и запретом на въезд в страну в будущем.

«Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность - (должны - ред.) служить основанием для быстрого принятия и исполнения решения о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», - сказал Путин в четверг на расширенной коллегии МВД РФ.

Президент отметил, что эффективная борьба с экстремизмом связана с миграционной сферой, передает «Интерфакс».

«Нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на этой нелегальной миграции свой криминальный бизнес, должны быть (...) выработаны против этих людей самые жесткие меры», - сказал Путин.