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День орнитолога отмечают в России 19 февраля

Профессиональный праздник орнитологов отмечают в России 19 февраля. День орнитолога ведет свою историю с 1983 года, когда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии Наук СССР.

Считается, что термин «орнитология» (в переводе с греческого «наука о птицах») появился в 16 веке благодаря итальянскому ученому-натуралисту Улиссе Альдрованди. Как уточняет calend.ru, среди первопроходцев, сделавших первые письменные попытки обобщения имеющейся информации об этих представителях животного мира, называют древнегреческого мыслителя и философа Аристотеля.

Толчок развитию научного знания, в том числе естественного цикла, из которого в 19 веке в самостоятельную науку выделилась биология, дала эпоха Нового Времени. Большой вклад в орнитологию внесли, в частности, ученые Карл Линней, Жорж-Луи Леклерк де Бюффон и другие. В России орнитологией занимались С. А. Бутурлин, М. А. Мензбир, Л. Б. Беме, В. Л. Бианки, П. В. Серебровский, Н. А. Гладков, В. А. Паевский и другие.

В 1992 году Всесоюзное орнитологическое общество получило имя академика М. А. Мензбира, считающегося основателем российской орнитологии. Теперь общество стало называться Мензбировским орнитологическим обществом при Российской академии наук.

Кроме этого объединения в России существует «Союз охраны птиц России», являющийся общественной организацией экологической направленности, объединившей ученых-орнитологов и просто любителей птиц. Своей целью они ставят популяризацию орнитологии, изучение и сохранение видового разнообразия птиц.