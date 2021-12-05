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В России и мире

Минобороны России сообщило об ударах по военным аэродромам Украины

24.02.2022 08:33|ПсковКомментариев: 3

Министерство обороны РФ сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов, передают в четверг российские СМИ.

Как уточнили в Минобороны, высокоточными средствами поражения из строя выводятся военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и военная авиация Украины. Однако никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов российские силы по украинским городам не наносят, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Источник: Псковская Лента Новостей
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