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«Почта России» может приостановить прием зарубежных посылок

«Почта России» не исключает приостановки приема международных отправлений в случае переполнения сортировочных терминалов, сообщили в пресс-службе организации.

При этом отказ от доставки будет последним решением, цитирует сообщение почты «Интерфакс».

«Сроки доставки международных отправлений точно будут увеличены, при закрытом небе это неизбежно. Если почтовые сортировочные терминалы будут заполняться в ожидании отправки до критических показателей, мы будем временно приостанавливать прием отправлений», - отметили сотрудники «Почты».

Компания заявляет, что ведет переговоры с почтами соседних стран, чтобы договориться о подключении авиапочты максимально близко от российской границы. «Так можно будет минимизировать сроки за счет сокращения пути грузов на автотрассах и железных дорогах», - поясняет компания.

Сейчас компания не может принимать отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр из-за соответствующих решений принимающей стороны. «Мы надеемся, что эти решения будут отменены, и связь восстановится», - отмечает российский почтовый оператор.

При этом компания заверила, что внутри РФ ее логистические каналы работают стабильно: там, где это было необходимо, компания перестроила маршруты, заменив авиаперевозки наземными, и «прикладывает все усилия для того, чтобы ситуационные пути доставки минимально увеличивали время почтовых грузов в пути».

Как отмечает компания, в период пандемии, которая внесла серьезные изменения в логистические карты по всему миру, «Почта» принимала решения «с колес» ежечасно, разрабатывала новые транзитные маршруты, подключала морские отправки, договаривалась с перевозчиками других стран. «Сейчас мы снова будем работать в этом режиме. Мы обещаем вам, что отказ от доставки будет последним решением», - заверила «Почта России».