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Россиян предупредили об активности мошенников на фоне новостей о повышении цен на электронику

Мошенники наживаются на фоне новостей о повышении цен на технику и электронику. Как не стать жертвой обмана, рассказывает национальная система мониторинга «Роскачество».

В сети значительно возросло количество фейковых сайтов, предлагающих купить технику по старым ценам или с существенной скидкой. Причем чаще всего сайты мошенников максимально похожи на реальные, что вводит пользователей в заблуждение.

Так как в поисковых системах такие сайты обычно быстро блокируются или уезжают с первых страниц в «хвост» из-за рекламы легальных ритейлеров, их основной канал распространения – ссылки в мессенджерах и группы в соцсетях, где пользователя мотивируют кликнуть обещания суперскидок, низких цен и ассортимента товаров с «прежним» ценником.

«Если в столь неспокойной обстановке вы все же хотите приобрести необходимый гаджет или прибор, то следует с особым вниманием изучать сайт продавца, а также соблюдать принципы цифровой безопасности», – посоветовали в организации.

Рекомендации центра цифровой экспертизы Роскачества: