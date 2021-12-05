Россиян предупредили об активности мошенников на фоне новостей о повышении цен на электронику

Мошенники наживаются на фоне новостей о повышении цен на технику и электронику. Как не стать жертвой обмана, рассказывает национальная система мониторинга «Роскачество».
В сети значительно возросло количество фейковых сайтов, предлагающих купить технику по старым ценам или с существенной скидкой. Причем чаще всего сайты мошенников максимально похожи на реальные, что вводит пользователей в заблуждение.
Так как в поисковых системах такие сайты обычно быстро блокируются или уезжают с первых страниц в «хвост» из-за рекламы легальных ритейлеров, их основной канал распространения – ссылки в мессенджерах и группы в соцсетях, где пользователя мотивируют кликнуть обещания суперскидок, низких цен и ассортимента товаров с «прежним» ценником.
«Если в столь неспокойной обстановке вы все же хотите приобрести необходимый гаджет или прибор, то следует с особым вниманием изучать сайт продавца, а также соблюдать принципы цифровой безопасности», – посоветовали в организации.
Рекомендации центра цифровой экспертизы Роскачества:
Будьте внимательны к рекламным рассылкам и ссылкам на магазины в соцсетях. Как правило, основные каналы мошенников, занимающихся фишингом, – это письма, приходящие в почту, мессенджеры, а также ссылки в соцсетях. Переходить по таким ссылкам не рекомендуется: слишком велика вероятность поддельных ссылок.
Ищите нужный товар сами на сайтах проверенных интернет-магазинов. Если вас заинтересовал какой-то товар, копируйте название и ищите его на официальных сайтах дилеров и известных сетей.
Сравнивайте цены на разных ресурсах. Если на понравившемся вам сайте скидка непропорционально большая, то это повод не обрадоваться, а насторожиться. Лучше купить там, где безопасно.
Проверяйте реквизиты интернет-магазина перед покупкой. На мошеннических сайтах чаще всего размещены реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька, и, соответственно, покупать что-либо на таком сайте крайне не рекомендуется.
Проверьте дату создания сайта через сервис WhoIs. Это интернет-сервис для поиска информации о сайте и проверки данных о доменном имени. Если «интернет-магазин» был создан неделю назад, то это, скорее всего, клон официального сайта. Также проверяйте написание названия сайта в адресной строке. Мошенники могут использовать похожие названия, которые будут отличаться одной буквой или цифрой, или другую доменную зону (например, BU вместо RU).
Не поддавайтесь манипуляциям (всплывающие заманивающие баннеры, акции с таймерами оставшегося времени, надпись «этот товар вместе с вами смотрят N человек» и многое другое). Все эти приемы подгоняют вас совершить покупку, они работают на ваши эмоции. Кстати, ими злоупотребляют и «честные» сайты. Это маркетинговая уловка.
Заведите отдельную карту для онлайн-покупок, желательно виртуальную. Не храните на ней много денег или установите лимиты на траты, если это позволяет ваш банк.
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