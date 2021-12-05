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Всемирный день писателя отмечают 3 марта

Всемирный день писателя отмечают практически во всех странах ежегодно 3 марта. Полное название этого праздника - Всемирный день мира для писателя, он был учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, который проходил с 12 по 18 января 1986 года.

Как уточняет calend.ru, ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 году. Название организации — аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов Poets — поэты, Essayists — очеркисты, Novelists — романисты. Аббревиатура в данном случае совпадает со словом pen — в переводе с английского — ручка.

Идея создания организации принадлежит английской писательнице Кэтрин Эми Доусон-Скотт (Mrs. C.A. Dawson Scott). Первым президентом ПЕН-клуба стал Джон Голсуорси (John Galsworthy). В 1923 году состоялся первый международный конгресс ПЕН-клуба в Лондоне, в то время пен-центры были созданы в 11 странах мира. Сегодня подобные центры действуют в 130 странах.

Это международное объединение писателей, которое, как сказано в Хартии ПЕН-клуба, «выступает в защиту принципов свободы информации внутри каждой страны и между всеми странами». Eго члены обязуются выступать против подавления свободы слова в любой ее форме в тех странах и обществах, к которым они принадлежат, а также во всем мире, когда это представляется возможным.

ПЕН-клуб выступает в защиту свободы печати и против произвольного применения цензуры в мирное время. ПЕН-клуб считает, что необходимое продвижение человечества к более высоким формам политической и экономической организации требует свободной критики правительства, органов управления и политических институтов.

Поскольку свобода предполагает добровольную сдержанность, члены ПЕН-клуба обязуются выступать против таких негативных аспектов свободной печати, как лживые публикации, преднамеренная фальсификация, искажение фактов или тенденциозно бесчестная их интерпретация ради политических, групповых и личных целей».

Сам же праздник — Всемирный день писателя — сегодня отмечается во многих странах мира, причем не только писателями, но и считается профессиональным праздником всех представителей «четвертой власти» — печатных средств массовой информации. Нередко к этому дню приурочены церемонии вручения различных литературных премий и чествование наиболее отличившихся литературных деятелей.