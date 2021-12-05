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Российским перевозчикам рекомендуют с 6 марта приостановить авиарейсы за рубеж

Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям, имеющим самолеты в реестрах иностранных государств, временно приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

«С 00.00 часов по московскому времени 6 марта временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории России в пункты иностранных государств. С 00.00 часов по московскому времени 8 марта временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России», - говорится в сообщении.

Как пояснили в агентстве, данная рекомендация вызвана «высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом».

Ограничения не затрагивают:

российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся воздушные суда иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски их ареста или задержания;

иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с Российской Федерацией.

В этой связи гражданам России рекомендуют рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой:

Использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний в пункты на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербии и другие; Использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию.

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Полеты внутри территории Российской Федерации отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, добавили в Росавиации.