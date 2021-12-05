Российским перевозчикам рекомендуют с 6 марта приостановить авиарейсы за рубеж

Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям, имеющим самолеты в реестрах иностранных государств, временно приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
«С 00.00 часов по московскому времени 6 марта временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории России в пункты иностранных государств. С 00.00 часов по московскому времени 8 марта временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России», - говорится в сообщении.
Как пояснили в агентстве, данная рекомендация вызвана «высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом».
Ограничения не затрагивают:
В этой связи гражданам России рекомендуют рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой:
Полеты внутри территории Российской Федерации отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, добавили в Росавиации.