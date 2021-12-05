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Минсельхоз не прогнозирует дефицита хлеба в России

Дефицита хлеба в России в 2022 году не будет, заявила первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

«Хлеб у нас будет в этом году. И его будет достаточно, его будет много. Мы точно не останемся без хлеба. С точки зрения обеспеченности, у нас есть семена, у нас есть сельхозтехника, у нас есть средства защиты растений. То есть все, чтобы посеять и получить хлеб, у нас есть», - сказала она в эфире телеканала НТВ.

Оксана Лут добавила, что с 2014 года и сельскохозяйственная отрасль, и отрасль производства пищевых продуктов бурно развивались. России удалось снизить импорт мяса на 70%, а импорт молочных продуктов на 25%, отметила она.

Как отмечает ТАСС, Лут обратилась к россиянам с просьбой не покупать впрок. Также, по ее словам, смысла в покупке больших объемов продуктов длительного хранения с целью спекуляции нет.