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В России и мире

В России упростили процедуру закупок медицинских изделий

08.03.2022 12:31|ПсковКомментариев: 0

Правительство России продолжает принимать дополнительные меры по повышению стабильности рынка социально значимых товаров, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций. Принято решение об упрощении процедуры закупок медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о закупках медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средствах реабилитации для инвалидов. «Теперь медицинские организации смогут приобретать еще больше таких изделий по упрощенной схеме – через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки закупок. Начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться упрощенной системой, повышается с 3 млн до 50 млн рублей. Также увеличивается годовой объем закупок медицинских изделий по упрощенной схеме – с 100 млн до 750 млн рублей», – отметили в пресс-службе правительства. 

Кроме того, Минздрав вместе с Федеральным казначейством и Росздравнадзором будут вести постоянный мониторинг цен на такие медицинские изделия и информировать правительство о результатах этой работы.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект федерального закона, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса. Он был принят и одобрен Советом Федерации 4 марта. Новое постановление позволит реализовать часть предложенных правительством мер.

Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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