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Беженцы с Украины сталкиваются с криминалом на европейских КПП — Минобороны

Попытки украинцев бежать в Польшу, Словакию, Венгрию, Молдавию и Румынию сопровождаются насилием со стороны местного криминалитета. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«Зафиксированы многочисленные случаи физического насилия, грабежей, мародерства в отношении украинских беженцев и иностранных граждан со стороны местного криминалитета, который, кроме того, за организацию беспрепятственного прохода требует уплаты мзды, достигающей полутора тысяч долларов США», - цитирует его РИА Новости.

Пункты пропуска на территории Польши, Словакии, Венгрии, Молдавии и Румынии в целом оказались практически не готовы к приему украинских беженцев, пытающихся найти защиту от террора, устроенного батальонами территориальной обороны, продолжил Михаил Мизинцев. По его словам, на погранпереходах скопились пробки из легковых и грузовых автомобилей.

«Люди вынуждены бросать транспорт и идти пешком с тяжелыми сумками. Очереди растянулись до 40 километров, а время прохождения превышает двое суток. При этом на пунктах пропуска нет ни туалетов, ни воды, ни еды, отсутствуют пункты обогрева и медицинская помощь. Люди, многие из которых женщины с детьми, вынуждены сутками находиться на улице при минусовой температуре», - сказал он.

Начальник Национального центра управления обороной России также рассказал о различных ограничениях на пропуск. По его словам, коррумпированные пограничники предлагают за взятку в 5 тысяч долларов пересечь границу с Польшей, куда мужчины-украинцы от 18 до 60 лет не допускаются без разрешения от украинских военкоматов.

«После пересечения границы беженцы сталкиваются с многочисленными проблемами, связанными с отсутствием элементарных условий размещения и отдыха. В сопредельных государствах для их размещения предусмотрены палаточные лагеря без каких-либо удобств», - добавил Михаил Мизинцев.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.