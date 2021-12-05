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На юге Китая ввели строгие меры из-за новых случаев COVID-19

Власти КНР на фоне роста заболеваемости COVID-19 в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун) на юге страны объявили о режиме изоляции в этом крупном экономическом центре страны, передает агентство Associated Press (AP).

Как пишет «Интерфакс», сегодня, 13 марта, в Шэньчжэне с населением около 17,5 миллиона человек зафиксировали 60 случаев инфицирования коронавирусом.

Теперь все жители города обязаны пройти в три этапа тестирование на коронавирус. Все коммерческие организации, кроме предоставляющих продовольствие, топливо и товары первой необходимости, обязаны либо приостановить работу, либо перевести сотрудников на работу из дома.

Кроме того, в Шанхае, население которого составляет примерно 24 миллиона человек, после выявления 15 новых случаев заражения власти призвали жителей не покидать дома без необходимости. Междугородние автобусные перевозки с Шанхаем временно приостановлены.

В Китае наблюдается резкий рост числа заражений COVID-19. За минувшую субботу в материковом Китае выявлено более 1,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в острой форме и более 1,4 тысячи бессимптомных. При этом на провинцию Цзилинь пришлись 1 412 случаев; в местном административном центре Чанчуне с населением 9 миллионов человек ввели карантин в связи с распространением COVID-19.

Как отмечает AP, одновременно в Гонконге в воскресенье диагностировали более 32 тысяч случаев COVID-19 и 190 связанных с вирусом смертей. Заболеваемость ранее в Гонконге доходила до 50 тысяч случаев в сутки - до введения строгих ограничений.

Всего за время пандемии в Китае зафиксировали 115 466 инфицированных коронавирусом и 4 636 летальных исходов от связанных с инфекцией заболеваний.