В Москве отменяют масочный режим

В Москве отменяют требование по использованию защитных масок с 15 марта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, такие как регулярное измерение температуры тела, установка разделительных перегородок на рабочих местах и прочее. «В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», — отметил Сергей Собянин.
Напомним, на прошлой неделе в Псковской области отменили систему QR-кодов, масочный режим в регионе сохраняется.