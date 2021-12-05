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В Москве отменяют масочный режим

В Москве отменяют требование по использованию защитных масок с 15 марта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, такие как регулярное измерение температуры тела, установка разделительных перегородок на рабочих местах и прочее. «В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», — отметил Сергей Собянин.

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Напомним, на прошлой неделе в Псковской области отменили систему QR-кодов, масочный режим в регионе сохраняется.