Зеленский сравнил провал переговоров с Путиным с третьей мировой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным и предупредил, что их неудача будет говорить о «третьей мировой войне».
«Я готов к переговорам с ним. Я был готов в течение последних двух лет», — сказал украинский лидер в интервью телеканалу CNN. Он добавил, что без переговоров закончить военные действия вряд ли удастся.
Зеленский отметил, что Украина должна использовать любой формат и любой шанс для дипломатического разрешения. «Но, если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать, что это третья мировая война», — добавил он.
В Кремле 11 марта заявляли, что встреча «концептуально возможна», но сначала должны выполнить работу российская и украинская делегации, чтобы «президенты встречались ради результата». Глава российского МИДа Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности переговоров президентов, отмечал, что это не должна быть «встреча ради встречи» — контакт нужно организовывать, чтобы зафиксировать конкретные договоренности.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. С 28 февраля Москва и Киев провели в Белоруссии несколько переговоров по урегулированию ситуации, достичь договоренностей удалось только по гуманитарному аспекту — обеспечению эвакуации мирного населения.